AUTOBEST-Gala 2019 in Brüssel

Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren: So früh wie nie zuvor hat die AUTOBEST European Motoring Jury den Termin für die AUTOBEST Gala 2019 bekanntgegeben: Die Feier zu Ehren der besten europäischen Autos mit Juroren aus 31 Ländern findet am 7. Februar 2019 in Brüssel statt. Die Testfahrten für ihr abschließendes Votum über den Auto-Jahrgang 2018 wird die Jury Ende November auf dem Vairano-Testgelände in der Nähe von Mailand absolvieren. Und bereits im Juli steht ein großer Elektroauto-Vergleich in Barcelona auf dem AUTOBEST-Terminkalender.