Autoknacker verteuern Teilkasko

In keiner deutschen Ortschaft werden mehr Autos gestohlen als in Berlin. In einem Ranking führt die Bundeshauptstadt die unschöne Liste an. Darum werden in Berlin auch viele Teilkasko-Versicherungen abgeschlossen. Die sind entsprechend teuer. Ähnliches gilt für Hamburg.



Diese Situation geht aus einer Analyse der Kundenprofile von Check24 hervor. In den beiden Stadtstaaten zahlen Autofahrer demnach die bundesweit höchsten Beiträge für die Kfz-Teilkaskoversicherung. Eher selten sichern Kunden aus Bayern und Sachsen-Anhalt ihren Pkw mit einer Teilkaskoversicherung ab. Im Freistaat werden im Verhältnis zu den Zulassungen die wenigsten Autos gestohlen.



Doch auch Hauptstädter und Hanseaten können ein bisschen sparen: Eine repräsentative Stichprobe der Technischen Hochschule Rosenheim ergab, dass Check24-Verbrauchern in 80 Prozent der Fälle den günstigsten Kfz-Versicherungstarif bietet. Das bestätigt auch ein aktueller Vergleich des Verbraucherportals "Finanztip".

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 29.10.2018