Automobilgeschichte: Stern mit vier Ringen

Audi gehört zum Volkswagen-Konzern, ganz klare Sache. Das war allerdings nicht immer so. Denn die Marke mit den vier Ringen gehörte zwischenzeitlich einem anderen deutschen Autobauer: Daimler.



Vor genau 60 Jahren, im April 1958, erwirbt die damalige Daimler-Benz AG die Mehrheit an der Auto Union GmbH, eineinhalb Jahre später dann die komplette Firma, so dass Auto Union zum Jahr 1960 eine hundertprozentige Tochter von Daimler-Benz wird. Erst am 1. Januar 1965 übernimmt Volkswagen die Mehrheit an der Auto Union. Daimler schickt nach der Übernahme führende Techniker nach Ingolstadt, unter anderem Ludwig Kraus, den Leiter der Konstruktion der Mercedes-Benz Vorentwicklung. Der soll die neu erstandene Marke voran bringen. In dieser Zeit werden dann auch die Weichen für ein Erfolgsmodell mit den vier Ringen gestellt: den Audi 100. Heute sind die beiden Marken weniger freundschaftlich miteinander verbunden - aber Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft.