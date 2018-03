Automobilsalon: Magna rollt mit geballter Kompetenz nach Genf

Anzeige

Auf einer großen Automobilausstellung, wie der in Genf vom 8. bis 18. März, feiern nicht nur die großen Autohersteller ihre Premieren. Vielmehr ist es ein Treffen des Großen und Ganzen rund um das Thema Auto. Und so wundert es nicht, dass einer der weltweit führenden Automobilzulieferer sein breites Portfolio der Weltöffentlichkeit präsentiert. Magna ist der weltweit einzige Fahrzeugauftragsfertiger, der vom konventionellen Antrieb über den Plug-in-Hybrid bis hin zum rein elektrischen Fahrzeug alles produziert. Dies zum Teil auch auf derselben Produktionslinie. Das unterstreicht die Kompetenz des Automobilzulieferers auch in den Bereichen Elektrifizierung und Elektromobilität.



"Unsere umfassende Fertigungskompetenz in Kombination mit unseren Smart Factory-Lösungen stellt ein echtes Alleinstellungsmerkmal in der globalen Automobilzulieferindustrie dar. Unsere langjährigen Partnerschaften mit namhaften OEMs unterstreichen dies. Mit dem Einsatz von Smart Factory-Technologien innerhalb der Produktion zeigen wir einmal mehr, dass Innovation unser permanenter Antrieb und Begleiter ist", so Günther Apfalter, Präsident Magna Europe & Magna Steyr.