Autonomes Fahren: Teststrecke im Sauerland geplant

Selbstfahrende Autos gehören in nahezu jeden Hollywood-Streifen, der in der Zukunft spielt, dazu. Damit dieses Szenario keine cineastische Fantasie bleibt, dafür sorgen mittlerweile zahlreiche Automobilhersteller. Und damit die Fahrzeuge auch im realen Leben getestet werden können, müssen Teststrecken her. Eine davon, sogar die bundesweit erste im ländlichen Raum, soll nun zwischen Soest und Iserlohn entstehen. Das berichtet die in Hagen erscheinende Westfalenpost (WP, Dienstagsausgabe). Federführend bei der Umsetzung des Projektes sind die Stadtwerke Arnsberg und Menden. Als Partner sind bisher die südwestfälischen Automobilzulieferer Hella und Kostal im Gespräch. Die nordrhein-westfälische Landesregierung unterstützt das Vorhaben. "Das Thema hat Zukunft", sagte Nathanael Liminski, Chef der NRW-Staatskanzlei, im Gespräch mit der Westfalenpost. "Ich sehe das Vorhaben total positiv. Wir werden das Konzept prüfen und dann entscheiden, wie weit wir es finanziell unterstützen können."



Karlheinz Weißer, Geschäftsführer der Stadtwerke Arnsberg, geht von einem Investitionsvolumen in siebenstelliger Höhe aus. Der Streckenverlauf soll von Soest über Arnsberg und Menden nach Iserlohn führen. Teilstücke sollen sowohl über die Autobahn als auch über Land- und Bundesstraßen führen, kündigte Bernd Reichelt, Geschäftsführer der Stadtwerke Menden, im Gespräch mit der Westfalen Post an. Die genaue Strecke werde noch ausgearbeitet.