Autonomes Fahren: VW übt in Hamburg

Mit der Rechenleistung von rund 15 Laptops im Kofferraum sind aktuell fünf e-Golf in Hamburg auf Achse. Mit ihnen erprobt VW das automatisierte Fahrzeuge im öffentlichen Stadtverkehr. An Bord haben die Versuchsfahrzeuge außerdem Laserscanner, Kameras, Ultraschallsensoren und Radar-Geräte.



Eingesetzt werden die Versuchsfahrzeuge auf einem drei Kilometer langen Teilstück der Teststrecke für automatisiertes und vernetztes Fahren (TAVF) in der Hansestadt. "Bei den Tests stehen sowohl die technischen Möglichkeiten als auch die Anforderungen an die städtische Infrastruktur im Mittelpunkt", so Axel Heinrich, Leiter der Volkswagen Konzernforschung.



Die enorme Rechenleistung von bis zu fünf Gigabyte pro Minute pro Fahrzeug und die präzise Sensortechnik sollen dafür sorgen, "dass Fußgänger, Fahrradfahrer, andere Autos, Kreuzungen, Vorfahrtsregeln, parkende Fahrzeuge und Fahrstreifenwechsel im fließenden Verkehr auf kürzesten Distanzen und in Millisekunden erfasst werden", heißt es. Aus Sicherheitsgründen sitzt bei den Testfahrten auf Level vier für autonomes Fahren permanent ein speziell geschulter Testfahrer am Lenkrad, der alle Fahrfunktionen fortwährend überprüft und im Notfall eingreifen kann.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 03.04.2019