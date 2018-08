Autos bauen im Hightech-Anzug

Anzeige

Ford probiert eine neue Arbeitsbekleidung für Mitarbeiter in der Fertigung aus. "Body Tracking" heißt das dahinter steckende Prinzip, das aus dem Spitzensport bekannt ist. Die Technologie, wird eingesetzt, um Bewegungsabläufe zu verbessern oder um sicherzustellen, dass besondere Fähigkeiten etwa in Videospielen naturgetreu nachgebildet werden.



Im vergangenen Jahr hat Ford bereits mit ersten Probeläufen begonnen. Ein von Ford und dem Instituto Biomecánica de Valencia entwickelter Pilotversuch ließ 70 Beschäftigte im spanischen Motorenwerk in Valencia einen speziellen Anzug tragen, der mit Sensoren ausgestattet war. Die gewonnenen Daten wurden zur ergonomischen Verbesserung von Arbeitsabläufen genutzt.



Ausgebildete Ergonomie-Spezialisten nutzen die gesammelten Daten, um den Beschäftigten bei der Verbesserung ihrer Körperhaltung zu helfen. Messungen, die vom System erfasst werden, wie beispielsweise die Größe oder die Armlänge eines Mitarbeiters, werden zur besseren, ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze genutzt. Eine Ausweitung der Technologie auf weitere europäische Standorte sei denkbar, teilt Ford mit. Die Maßnahme gilt als Teil des Bestrebens von Ford, die Arbeitssicherheit weltweit zu erhöhen.