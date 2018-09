Autos im Großstadt-Revier

Es hupt, es blinkt und es staut sich an jeder Ampel. Eine Autofahrt in der Großstadt ist alles andere als lustig und für viele ein Albtraum. Doch was macht Autofahrern am meisten Angst? Laut Umfrage hat sich knapp die Hälfte der Autofahrer (48 Prozent) schon einmal durch den Schilderwald in der Großstadt verunsichert gefühlt. Knapp ein Drittel (31 Prozent) hatte schon einmal Schwierigkeiten mit der Orientierung.



Für Irritationen können auch Radwege, Straßenbahnschienen oder Fahrspuren sorgen, die die Straße kreuzen. 24 Prozent der Befragten hatten schon einmal Schwierigkeiten, sich mit der Fahrbahnführung in Metropolen zurechtzufinden. "Um auf vielbefahrenen Straßen und unübersichtlichen Kreuzungen nicht die Orientierung zu verlieren, empfiehlt es sich, auf technische Hilfen wie Navigationsgeräte zurückzugreifen", erklärt Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt. Assistenzsysteme helfen, entspannter durch den hektischen Großstadtdschungel zu kommen.



Und dann gibt es ja noch die Parkplatzsuche. Kein Wunder, dass es 33 Prozent der Befragten vor dem Parken in der Stadt graut. So mancher stellt seinen Wagen regelwidrig ab, doch sollten die Autofahrer an die Konsequenzen denken. Wer keinen Strafzettel riskieren will, dem bleibt oft nur das teure Parkhaus oder die Tiefgarage. Beide sorgen jedoch oft für Unsicherheiten. 37 Prozent der Befragten haben sich schon einmal vor engen Parkhäusern oder kleinen Stellplätzen gefürchtet.

