Autos und Mode im neuen "Porsche Studio"

Autos und Mode: Das hat auf den ersten Blick zwar nicht viel gemeinsam, muss sich aber nicht zwingend ausschließen. Im Gegenteil: Schnelle Sportwagen und Lifestyle-Produkte können auch kombiniert werden. Porsche macht das ab sofort gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Porsche Design in Mailand.



Das zentral in der norditalienischen Großstadt gelegene "Porsche Studio" ist das erste, in dem sowohl Porsche-Fahrzeuge als auch die komplette Kollektion von Porsche Design präsentiert werden. Das "Porsche Studio Mailand" vereint auf insgesamt rund 400 Quadratmetern beide Marken. Neben einem Ausstellungsfahrzeug bietet eine sogenannte "Heritage Wall" virtuelle Einblicke in Höhepunkte aus 70 Jahren Porsche Sportwagen. Vor Ort können auf Wunsch Modelle konfiguriert sowie Testfahrten vereinbart werden. Bei einem konkreten Kaufinteresse ist der Vertragsabschluss ebenfalls möglich. Das Porsche Design Angebot in Mailand umfasst Produkte aus den Bereichen Timepieces, Fashion & Sportswear, Luggage & Bags, Eyewear sowie Sound & Electronics.