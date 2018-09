Autoschau im Herzen der Quadrate

Autos wohin das Auge reicht –und diese in allen möglichen Ausführungen, Farben und Größen. Am Samstag, 8. Sep-tember, verwandelt sich die Mannheimer Innenstadt wie-der zu einem Open-Air-Auto-haus. Zum mittlerweile 34. Mal findet der Mannheimer Autosa-lon in der Zeit von 9 bis 17 Uhr statt. Auf den Planken und Ka-puzinerplanken sowie rund um den Wasserturm präsentieren 24 Aussteller rund 165 verschie-dene Fahrzeuge. Dabei sind vie-le namhafte Automarken mit ihren neusten Modellen vertre-ten. Veranstaltet wird der 34. Autosalon von der Werbege-meinschaft Mannheim City.

Probesitzen erwünscht

Zur Autoschau sind gleicher-maßen Liebhaber sportlicher Fortbewegungsmittel wie auch angehende Familien und Fahr-anfänger auf der Suche nach dem ersten eigenen Auto. Von namhaften Sportwagen über praktische Familien-Fahrzeuge, umweltfreundlichen Elektroau-tos und Wohnmobilen bis hin zu Oldtimern wird alles gebo-ten. Und dabei sind die Besu-cher des Autosalons ausdrück-lich eingeladen, einmal in den schicken Wägen zum Probesit-zen Platz zu nehmen. Denn nicht nur der äußere Eindruck, sprich das Design des Fahr-zeugs, muss überzeugen, son-dern auch das Innere muss den eigenen Erwartungen und An-sprüchen entsprechen. Bei Fra-gen zu den verschiedenen Mo-dellen stehen die hilfsbereiten Mitarbeiter der unterschiedli-chen Autohäuser mit Rat zur Seite. Es heißt einfach nachha-ken und mit den Experten ins Gespräch kommen.

Elektromobilität

Wer genug von vier Rädern hat, kann sich bei Zweirad Schreiber am Paradeplatz über Zweiräder informieren. Zudem bietet das Fahrradfachgeschäft die Mög-lichkeit E-Bikes zu testen. Extra hierfür baut das Team wie im vergangenen Jahr einen kleinen Parcours auf, auf dem die Inte-ressenten die E-Bikes auf Herz und Nieren testen können. Auch das Thema Elektromobili-tät wird nicht nur von den Aus-stellern, die unter anderem Elektroautos vorstellen, in den Vordergrund gerückt. Am Info-stand der MVV dreht sich alles rund um Elektromobilität und Intelligente Energien. Auch in diesem Jahr infor-miert Güma Wohnmobile am Wasserturm erneut über seine Produkte. Ebenfalls sind wieder die Firma Kfz Krieger sowie der VW Club Rhein-Neckar auf dem 34. Autosalon vertreten. Die Fir-ma e4 Qualification GmbH nutzt die Autoschau, um das e4 Testival auf dem Hockenheim-ring zu präsentieren. Zum ers-ten Mal auf dem Autosalon ist Bel Ami Oldtimer – Bus und Li-mousinenservice vertreten. Wenn zwischendurch der Hunger ruft, kann man sich zu einer erholsamen Pause in ei-nen der vielen verschiedenen Gastronomiebetriebe der Mannheimer Innenstadt bege-ben. Diese bieten für den gro-ßen oder kleinen Appetit viele köstliche Speisen und erfri-schende Getränke an. red/lg