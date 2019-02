Autostadt Wolfsburg ein Publikumsmagnet

Als die Autostadt Wolfsburg im Jahr 2000 erstmals ihre Pforten öffnete, dachte wohl niemand, dass daraus mal ein Welterfolg werden würde. Selbst die Volkswagen-Strategen dürften von dem großen Ansturm überrascht worden sein. Denn geplant hatte man ursprünglich mit rund einer Million Besucher per Anno. Doch dieses Ziel wird schon lange krachend verfehlt, der Schnitt der Gäste liegt nun bei deutlich über zwei Millionen jährlich. Das heißt: Seit der Eröffnung vor 18 Jahren haben rund 40 Millionen Menschen den automobilen Themen- und Erlebnispark besucht.



"Die Autostadt ist einzigartig. Sie begeistert die Menschen. Sie fasziniert Besucher aus vielen Ländern rund um den Globus", sagt Gunnar Kilian, Aufsichtsratsvorsitzender der Autostadt und Personalvorstand der Volkswagen AG.



Und was bekommen die Gäste geboten? "Wir machen die Historie, die Gegenwart und die Zukunft der Mobilität für unsere Besucher erlebbar. Außerdem erfahren die Gäste hautnah, welche Themen den Volkswagen Konzern und seine Marken bewegen - und das an einem inspirierenden und zugleich entspannenden Ort", erklärt Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt.



Das Kerngeschäft der Autostadt seien jedoch die Fahrzeugübergaben, heißt es. Und das stehe nach wie vor an erster Stelle. Rund 150.000 Kunden haben allein 2018 ihren Neuwagen im KundenCenter abgeholt. Damit lag der Gesamtmarktanteil der Autostadt an allen in Deutschland an Kunden übergebenen Pkw laut VW bei 26,1 Prozent.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 18.02.2019