Avis setzt auf vernetzte Vermietung

Anzeige

Weltweit wächst die Zahl der vernetzten Fahrzeuge, die miteinander, mit dem Hersteller und auch mit den Kunden kommunizieren können. Das erleichtert und verbessert Services wie die Navigation oder hilft, den Überblick über Wartungen zu behalten. Der Autovermieter Avis Budget Group startet jetzt eine Vernetzungs-Offensive.



In Zusammenarbeit mit der Groupe PSA gehören ab sofort 6.000 Peugeot-, Citroen- und DS-Fahrzeuge zur vernetzten Mietwagenflotte in Europa, weitere 5.000 Fahrzeuge werden noch 2018 folgen. Weltweit sollen bis Ende 2018 mehr als 100.000 vernetzte Fahrzeuge zur Flotte des Vermieters gehören. "Durch die Nutzung der Fahrzeugdaten können wir erhebliche Kosteneinsparungen und Margenverbesserungen erzielen", so Mark Servodidio, President International der Avis Budget Group. "Diese Informationen, die automatisch und in Echtzeit bereitgestellt werden, reduzieren viele manuelle Aufgaben des Servicepersonals, was zu einem besseren Kundenerlebnis, effizienteren Mitarbeitern und noch besser gewarteten Fahrzeugen führt."