Bayern stellt Diesel-Rekord auf

Der Diesel ist weit und breit auf dem Rückzug. Doch ein deutsches Bundesland hält hartnäckig am Selbstzünder fest. In Bayern sind die meisten Dieselfahrzeuge unterwegs. Der Anteil der Kunden, die 2017 einen Selbstzünder über das Vergleichsportal Check24 versicherten, ist in keinem anderen Bundesland größer. Mit 37,2 Prozent liegt Bayern vier Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt.



Am niedrigsten ist die Dieselquote mit 27,5 Prozent in Berlin. Auch in Sachsen (29,1 Prozent) und Brandenburg (30,7 Prozent) sind vergleichsweise wenig Diesel-Pkw versichert. "Finanziell lohnen sich Diesel-Pkw nur für Vielfahrer", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check24. Deshalb seien Selbstzünder in Stadtstaaten mit oft kurzen Arbeitswegen seltener vertreten als in großen Flächenländern wie Bayern.