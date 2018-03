Bei Opel geht das Klicken weiter

Anzeige

Opel und Amazon gehen in die nächste Runde. Nach dem erfolgreichen Start der Touch and Klick-Leasing-Aktion auf Amazon.de folgt nun der nächste Schritt. Ab sofort können nicht nur der Adam "Germany's next Topmodel" für 150 Euro reserviert und ab 99 Euro im Monat geleast werden, sondern auch der Opel Crossland X. "Mit dem Opel Adam auf Amazon.de sind wir erfolgreich in eine neue Ära der digitalen Autovermarktung gestartet und dort hingegangen, wo sich unsere Lifestyle-Zielgruppe befindet. Deshalb haben wir in diesem Jahr unser Angebot um den Newcomer Crossland X erweitert. Der Crossover passt wie der Adam perfekt zum 'Germany's next Topmodel'-Style. Jetzt brauchen die User nur noch ihr Lieblingsmodell anklicken, reservieren - und können schon in wenigen Wochen durchstarten", sagt Michael K. Theis, Leiter Markenkommunikation & Sponsoring Opel Deutschland.



Und so geht's: Der Kunde reserviert auf der Amazon.de-Landingpage je nach Geschmack den favorisierten Adam "Germany's next Topmodel" oder Crossland X. Dabei fällt zunächst eine Gebühr von 150 Euro an, die später verrechnet wird. Sobald der Leasingvertrag beim Opel-Partner unterzeichnet ist, dauert es dann nicht länger als drei Wochen, bis das Fahrzeug zur Übernahme bereitsteht. Die User können per Klick aus mehreren Farbkombinationen, Ausstattungen und Motorisierungen ihr Leasing-Fahrzeug wählen.