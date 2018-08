Bei Skoda läuft das millionste SUV vom Band

Gelände-Limousinen sind beliebt. Allein die VW-Tochter Skoda verzeichnet mit SUV-Modellen hohe Verkaufszahlen. Jetzt rollt im tschechischen Werk Kvasiny der millionste Komfort-Trecker vom Band. Das Jubiläumsfahrzeug ist ein Skoda Karoq in Emerald-Grün Metallic. Er wurde an ein Ehepaar in Spanien ausgeliefert. Zur Feier des Tages gab's ein Gruppenfoto.



Die Erfolgsstory des tschechischen Herstellers im SUV-Segment begann 2009 mit der Markteinführung des Yeti. Inzwischen gehören die SUV-Modellreihen Kodiaq und Karoq zu den wichtigsten Wachstumstreibern des Unternehmens, und die SUV-Offensive ist integraler Bestandteil der (Verkaufs-)Strategie 2025.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 23.08.2018