Bei Tank & Rast schneller zahlen mit Apple Pay

Tank & Rast hat nun Apple Pay eingeführt. Der Dienstleister auf deutschen Autobahnen bietet seinen Kunden damit einen modernen Zahlungsweg: Apple Pay gilt als schnell, bequem, mobil und sicher.



Vorhanden ist die entsprechende Technik an den meisten Standorten im Tank & Rast-Servicenetz, etwa in Restaurants, Shops und Tankstellen sowie an Kaffeeautomaten und "Sanifair-Anlagen" oder an Check-in-Automaten von Serways Hotels. Insgesamt steht Apple Pay Gästen von Tank & Rast damit an bundesweit über 2.500 Kontaktstellen zur Verfügung, an der Autobahn und darüber hinaus: Sanifair-Einrichtungen in Bahnhöfen und Einkaufszentren bieten Apple Pay ebenfalls an.



Das Online-Shopping in Apps und auf Webseiten, die Apple Pay akzeptieren, soll recht einfach sein: Die Authentifizierung erfolgt über Touch-ID oder per Gesichtserkennung mit Doppelklick auf den seitlichen Button und Blick aufs iPhone X. Mit Apple Pay müssen Kunden keine langen Kontoformulare manuell ausfüllen oder wiederholt Liefer- und Rechnungsinformationen eingeben. Wenn man für Waren und Dienstleistungen unterwegs in Apps oder Safari bezahlt, funktioniert Apple Pay mit dem iPhone 6 und neueren Versionen, dem iPhone SE, dem iPad Pro, dem iPad (5. Generation), dem iPad Air 2 sowie dem iPad mini 3 und neueren Versionen.



Als billiger Jakob ist Tank & Rast allerdings nicht gerade bekannt: Darum steht das Unternehmen seit einiger Zeit in der Kritik: Unlängst warf der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) dem Raststättenkonzern Abzocke vor. Das Unternehmen habe mit 460 Tankstellen und 410 Raststätten inzwischen eine Monopolstellung, hieß es. Die Zwangslage der Reisenden auf der Autobahn werde schamlos ausgenutzt. Dass sich das mit Apple Pay ändern wird, darf man wohl bezweifeln.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 11.12.2018