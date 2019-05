Benzin im Blut, Opel im Herzen

Oschersleben wird für Opel-Fans einmal im Jahr zur Pilgerstätte, an der sich alles um ihre Lieblingsmarke dreht. Zum Jubiläum - 120 Jahre Automobilbau - ist die Marke mit dem Blitz wieder als offizieller Partner mit am Start, zur Freude der Besucher.



Tuning- und Marken-Fantreffen haben, unabhängig vom Emblem auf den Autos, eine teilweise vorgegebene Dramaturgie: Qualmende Reifen und aufheulende Motoren gehören dazu, Driftshows und Rennen dürfen nicht fehlen, eine Misswahl steht fast immer im Veranstaltungskalender. So auch bei Opel in Oschersleben, wo das 1996 initiierte Fantreffen des inzwischen aufgelösten Opel Sportclubs Wernigerode seit dem Jahr 2000 stattfindet.



Timo Hempel ist schon seit Jahren begeisterter Teilnehmer in Oschersleben und diesmal mit seinem Vectra C Irmscher zum weltgrößten Opel-Treffen angereist - mitsamt Familie. Natürlich ist selbst der Irmscher-Vectra nicht von der Stange. Ungefähr das doppelte des Kaufpreises habe er reingesteckt, verrät der 31-Jährige aus Markkleeberg bei Leipzig. Warum ausgerechnet Opel? Die Liebe zur Marke habe ihn schon als Kind erwischt, bereits seine Eltern fuhren Opel - die Treue zum Blitz sei geblieben.



Diese Markentreue ist in der gesamten Motorsport-Arena förmlich zu spüren. Die Opel-Fans sind leidensfähig, sie mussten schon oft um ihre Marke zittern. Aber jetzt geht es aufwärts, so ist die Kampfansage und auch die Wahrnehmung der Fans - auch weil der Hersteller nach mehrjähriger Abstinenz wieder mittendrin ist, um die Marke zu promoten und nach überwundener Talfahrt wieder auf den Putz zu hauen. Auch Timo Hempel freut sich über die Rückkehr der Rüsselsheimer. Es sei an der Zeit gewesen, dass Opel wieder Gesicht zeigt, sagt er.



Am Stand herrscht dichtes Gedränge, weil Opel schweres Gerät aufgefahren hat: Der neue, im Vergleich zu seinen Vorgängern deutlich gewachsene Zafira Life feiert sein Deutschland-Premiere, und das coole Showcar "O-Team Zafira Life", das nicht nur namentlich an das legendäre A-Team der 1980er-Jahre-Kultserie erinnert, lässt alle Tuning-Herzen höher schlagen.



Hier zeigt ein Hersteller mit einem Augenzwinkern, worauf die eigenen Fans stehen, und was auch mit einer Familienkutsche wie dem neuen Zafira Life in Sachen Veredelung machbar ist. Nur den Fuchsschwanz haben sich die Fahrzeug-Experten von Opel Special Vehicles verkniffen. Der zierte ja bekanntlich eine andere Ikone aus den 1980ern - den Opel Manta. Den kennt in Deutschland so gut wie jeder, er ist heute noch Kult-Objekt der Tuning-Szene. Die hat in Oschersleben Benzin im Blut und Opel im Herzen.



Mirko Stepan / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 27.05.2019