Benziner mit Partikelfilter: Viel Luft nach oben

Für Dieselmotoren gibt es Partikelfilter schon recht lange. Doch zur Einhaltung der strengen Umwelt-Norm Euro-6d-Temp brauchen auch Ottomotoren eine entsprechende Vorrichtung. Im Test schneiden nicht alle gut ab. Der ADAC hat sechs neue Benzin-Pkw mit Ottopartikelfilter (OPF) auf ihr Abgas- und Verbrauchsverhalten nach den Ecotest-Kriterien untersucht.



Getestet wurden ein BMW 218i, BMW 230i, Mercedes A 200, Volvo XC40, VW Tiguan und VW up! GTI. Die Gesamtergebnisse der sechs getesteten Modelle zeigen: Da ist noch viel Luft nach oben. Während der VW up! GTI und der Mercedes mit sauberen Abgasen und moderatem Verbrauch vier Sterne und damit eine Empfehlung erhalten, reicht es für die beiden BMW und den Tiguan nur für drei Sterne. Ihre CO2-Bilanz ist nicht gut genug, beim Tiguan kommt ein erhöhter CO2-Ausstoß im Autobahnabschnitt hinzu. Den hat auch der Volvo. In Kombination mit dem hohen Verbrauch durch das üppige Gewicht und dem hohen Aufbau reicht es letztlich nur für zwei Sterne.