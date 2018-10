Berlin ist Hauptstadt der Autodiebe

In Berlin und Hamburg ist es für Autobesitzer am gefährlichsten - im Süden am entspanntesten. Zumindest, wenn es um den Autodiebstahl geht. Das hat der Gesamtverband der Versicherer (GDV) errechnet. Insgesamt wurde letztes Jahr in Deutschland etwa jede halbe Stunde ein Auto entwendet - insgesamt kamen 17.493 Pkw ihren rechtmäßigen Besitzern abhanden.



In der Bundeshauptstadt wurden 2017 exakt 3.355 Autos gestohlen, damit lag die Diebstahlquote bei 3,6 von 1.000 kaskoversicherten Pkw. Zum Vergleich: In Bayern und Baden-Württemberg kamen nur 821 und 698 Autos abhanden, das entspricht einer Quote von 0,1.



Am beliebtesten bei Autoklauern waren Q7-Modelle von Audi, X5 von BMW, die Mercedes S-Klasse und die BMW 7er-Reihe. Der wirtschaftliche Schaden summierte sich trotz eines Rückgangs der Diebstähle um vier Prozent gegenüber 2016 auf die Rekordsumme von knapp 324 Millionen Euro, weil die durchschnittliche Entschädigung für einen Diebstahl mit rund 18.500 Euro eine neue Rekordhöhe erreichte.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 23.10.2018