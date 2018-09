Berlingo Kastenwagen ab 16.330 Euro

Mit viel Charme alles im Kasten: Der Berlingo Kastenwagen von Citroen ist ab sofort bestellbar. Die Preise starten bei 16.330 Euro. Die dritte Generation des französischen Transporters wird erstmals in zwei Radständen angeboten. Das Standardmodell in der Länge M misst 4,40 Meter bei einem Radstand von 2,78 Meter. Die um 35 Zentimeter verlängerte XL-Version hat eine Gesamtlänge von 4,75 Meter und einen Radstand von 2,97 Meter.



Darüber hinaus stehen zwei Fahrerkabinen zur Wahl: Die Extenso-Kabine verfügt über drei Plätze in der ersten Reihe. In der variablen Doppelkabine können bis zu fünf Passagiere befördert werden (erste und zweite Reihe).

Zusätzlich zu den Individualisierungsmöglichkeiten bei Länge und Fahrerkabine sind zwei unterschiedliche Versionen verfügbar. Die Version "Worker" richtet sich an Gewerbetreibende, die Material und Mitarbeiter auf alle Arten von Baustellen transportieren. Die Version "Driver" ist ideal für Unternehmen und Mitarbeiter, die lange Strecken absolvieren oder oft im Stadtgebiet ausliefern.



Das neue Modell hat laut Hersteller bis zu 20 Fahrerassistenzsysteme an Bord. Der Clou sind ein Überlastanzeiger, der den Fahrer informiert, wenn die maximale Zuladung überschritten wird, sowie das System "Surround Rear Vision", das die Sicht erhöht und tote Winkel minimiert. Darüber hinaus ist der Berlingo Kastenwagen mit einer Anhänger-Stabilitätskontrolle sowie bis zu vier Konnektivitätstechnologien ausgestattet.



Der Transporter ist zur Markteinführung mit 1.5- beziehungsweise 1.6-Liter-Dieselmotoren bestellbar. Erstmals kommt im neuen Berlingo Kastenwagen auch das 8-Gang-Automatikgetriebe EAT8 zum Einsatz.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 20.09.2018