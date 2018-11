Bernhard Mattes bleibt VDA-Präsident

Bernhard Mattes bleibt Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Der ehemalige Ford-Manager wurde auf der Mitgliederversammlung in Berlin vom VDA-Vorstand in seinem Amt bestätigt und einstimmig für zwei Jahre gewählt.



Als Vizepräsidenten und weitere Präsidiumsmitglieder wurden Dr. Dieter Zetsche, Vorsitzender des Vorstands der Daimler AG, Dr. Daniel Böhmer, Vorsitzender der Geschäftsführung F. X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, und Arndt G. Kirchhoff, Geschäftsführender Gesellschafter der Kirchhoff Gruppe, wiedergewählt.



Neu in den VDA-Vorstand gewählt wurde Bram Schot, Kommissarischer Vorsitzender des Vorstands der Audi AG und Mitglied des Vorstands Vertrieb und Marketing.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 16.11.2018