Bester Oldie im Pott

Für Tuning-Fans ist die Essen Motor Show eines der Highlights im Messe-Kalender. Aber auch Liebhaber klassischer Fahrzeuge kommen bei der Automesse im Herzen des Ruhrgebiets auf ihre Kosten.



Eine Jury aus internationalen Oldtimer-Experten hat jetzt das schönste klassische Fahrzeug der Essen Motor Show 2018 gewählt. Gewonnen hat ein Lancia Aurelia B 52 Coupé Vignale von 1953. Der vollständig restaurierte Italiener wurde zum "Best of Show" des Concours d'Elegance gekürt. Der Preisträger ist eines von insgesamt nur vier jemals von der Karosserieschmiede Vignale gebauten Coupés des Lancia Aurelia mit V6-Motor und Hinterachsgetriebe.



Zu bewundern ist der Lancia am Stand von Heijstee Classics im Classic & Prestige-Salon in Halle 1 noch bis Sonntag, 9. Dezember.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 05.12.2018