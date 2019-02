Bestseller Renault Captur mit mehr Extras

Das Mini-SUV Renault Captur ist ein Renner beim Kunden. Den in Deutschland meistverkauften Renault gibt es nun als Sondermodell mit üppiger Ausstattung. Das City-SUV Captur Version S bietet zu Preisen ab 25.490 Euro ein exklusives Design, und diverse Ausstattungsdetails. Als Motorisierungen stehen die Benziner TCe 150 GPF mit 6-Gang-Schaltgetriebe und TCe 150 EDC GPF mit Doppelkupplungsgetriebe zur Verfügung.



Zu den äußeren Merkmalen gehören die Zweifarb-Lackierung Iron-Blau/Schwarz sowie Akzente in Teflon-Grau. Dazu kommen 17-Zoll-Leichtmetallräder "Version S". Darüber hinaus tragen stark getönte Scheiben hinten, Außenspiegelgehäuse in Black-Pearl-Schwarz und die Kotflügelplakette "Version S" zum individuellen Outfit bei. Im Interieur sorgen die schwarze Alcantara-Stoff-Polsterung, blaue Ziernähte an Lenkrad, Schalthebel und Mittelarmlehne sowie die Aluminium-Pedalerie für einen stylischen Auftritt.



Die Liste der serienmäßigen Komfortdetails umfasst unter anderem Klimaautomatik, Keycard Handsfree für den schlüssellosen Zugang, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer sowie die Einparkhilfe vorne und hinten mit Rückfahrkamera. An Bord sind noch das Online-Infotainmentsystem R-Link Evolution, das Digitalradio DAB+ und Smartphone-Integration per "Android Auto".

