Bewegende Bilder: "50 Jahre Michael Schumacher"

Als Rennfahrer hat sich Michael Schumacher schon zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt. Als er im August 1991 im belgischen Spa sein Formel-1-Debüt gab, ahnte wohl niemand, dass der Junge mit dem markanten Kinn einmal sämtliche Geschichtsbücher des Rennsports umschreiben würde. Michael Schumacher raste von Sieg zu Sieg, von Rekord zu Rekord und von Titel zu Titel. Sieben Mal hat er sich in seiner einzigartigen Karriere die Weltmeister-Krone aufgesetzt und dabei 91 Grand-Prix-Siege gefeiert - beides Bestmarken, die auch heute noch Bestand haben.



Und er hat viele schwere Unfälle überlebt, teilweise wie durch ein Wunder. Nur einmal hat er in seinem Rennauto schwere Blessuren davongetragen, das war beim Großen Preis von Großbritannien im Juli 1996 in Silverstone. Damals kam er mit seinem Ferrari nahezu ungebremst von der Strecke ab und raste in einen Reifenstapel. Bei diesem Aufprall erlitt er eine doppelte Fraktur seines Schienbeines und musste insgesamt sechs Rennen pausieren.



Langsamer hat ihn dieser Unfall nicht gemacht, denn er holte danach noch fünf Weltmeister-Titel für Ferrari - und das in Serie. Seine ersten beiden Titel hatte Michael Schumacher für den Benetton-Rennstall gewonnen. 2006 beendete er dann seine Karriere. Doch 2010 kehrt er auf Drängen von Mercedes zurück. Bei dem Stuttgarter Autobauer war Schumacher einst im Junioren-Team groß geworden. Da lag es irgendwie auf der Hand, dass seine Karriere auch bei der Marke mit dem Stern ausklingen sollte.



Drei Jahre lang saß Michael Schumacher im Mercedes-Silberpfeil, doch an die Erfolge von einst konnte er neben seinem jungen Teamkollegen Nico Rosberg nicht mehr anknüpfen. Nach 307 Formel-1-Rennen war dann 2012 endgültig Schluss. Michael Schumacher hängte seinen Helm an den Nagel, um nun sein Privatleben mit Ehefrau Corinna und den Kindern in der Schweizer Wahlheimat zu genießen. Geschätzte 500 Millionen Euro Vermögen hatte Schumacher dank seiner Erfolge und dank hochdotierter Verträge angehäuft.



Doch ein ruhiger Lebensabend war Michael Schumacher nicht vergönnt. Er, der Unfälle bei Tempo 300 auf den Rennpisten überlebt hat, wurde durch einen eher harmlos erscheinenden Ski-Unfall an jenem unglückseligen 13. Dezember 2013 zum Pflegefall. Wie es wirklich um "Schumi", wie ihn alle Welt liebevoll nennt, steht, ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ehefrau Corinna und Managerin Sabine Kehm schirmen das Rennfahrer-Idol ab. Nachrichten bleiben auf dem Anwesen und dringen bis heute nicht nach draußen.



Doch Schumachers Erfolge leben für immer weiter. Am 3. Januar 2019 wird der siebenmalige Weltmeister 50 Jahre alt. Einen Monat vorher erscheint jetzt eine Edition von auto motor und sport, die der beispiellosen Karriere des Champions gewidmet ist. Unter der Leitung des Formel-1-Spezialisten Michael Schmidt, der Schumachers Grand-Prix-Karriere vom Debüt 1991 bis zum letzten Rennen 2012 begleitet hat, bringt das Fachmagazin der Motor Presse Stuttgart jetzt ein Sonderheft heraus. Die Würdigung ist mit Schumachers Beratern abgestimmt.



In dem Sonderheft kommen ehemalige Teamkollegen, Gegner und Wegbegleiter zu Wort. Zwei Porträts stellen seinen Bruder Ralf und seinen Sohn Mick vor, der mit dem Gewinn der Formel-3-Europameisterschaft und dem Aufstieg in die Formel 2 dem Vorbild seines erfolgreichen Vaters nacheifert. Neben einer Übersicht der Erfolge von Michael Schumacher werden die elf wichtigsten Formel-1-Autos seiner Karriere mit technischen Daten vorgestellt. Abgerundet wird das Heft durch einen Statistikteil mit Details zu den 307 Formel-1-Rennen Schumachers. "50 Jahre Michael Schumacher" umfasst 164 Seiten und kostet 9,90 Euro.



Ralf Loweg / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 12.12.2018