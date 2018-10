Bis 2020: Reichlich Neues bei Opel

Mit einem der jüngsten Portfolios aller Volumenhersteller will Opel bis Ende 2020 auftrumpfen. Dazu werden von Anfang 2019 an acht komplett neue oder überarbeitete Modelle auf den Markt gebracht. Der Schwerpunkt liegt laut Opel vor allem in profitablen Segmenten mit hohem Absatzvolumen.



2019 werden die Rüsselsheimer die nächste Corsa-Generation und den Nachfolger des Vivaro vorstellen. Außerdem sollen zusätzliche Varianten des Combo an den Start gehen. Der Mokka X-Nachfolger folgt 2020. Bereits ab kommenden Sommer können der rein elektrische, fünfsitzige Corsa und den Grandland X als Plug-in-Hybrid bestellt werden. Das Versprechen der Autobauer: "Bis Ende 2020 wird Opel insgesamt vier elektrifizierte Modelle im Angebot haben, die viel Fahrspaß bieten werden und dazu beitragen, die Nachfrage nach E-Fahrzeugen deutlich zu steigern". Und: Bis 2024 soll jedes Modell von Opel auch in einer elektrifizierten Variante zu haben sein.

