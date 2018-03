Bis zu 54 Prozent bei Sommerreifen sparen

Anzeige

Von O bis O - Oktober bis Ostern. Diese Reifenregel für den Gebrauch von Winterreifen, oder umgekehrt natürlich auch für Sommerreifen geltend, sollte jeder Autofahrer kennen. Auch, wenn die Straßen nicht verschneit sind, gilt in Deutschland Winterreifenpflicht. Diese ist zwar nicht an die O bis O-Regel gebunden, aber immer noch eine situative Pflicht. Die Suche nach einem passenden Winterreifen ist demnach ein wenig dringender als die nach einem Sommerreifen. Doch wer Geld sparen möchte, wird materialschonend fahren müssen und das heißt: Im Sommer mit Sommerreifen fahren.



Und genau an dieser Stelle können Autofahrer laut des Online-Vergleichsportals Check24 bis zu 54 Prozent sparen, wenn sie die Preise verschiedener Anbieter vergleichen. Der Pirelli Cinturato P 1 Verde 205/55 R16 91V kostete zum Betrachtungszeitpunkt beim teuersten Anbieter 138 Euro, beim günstigsten nur 64 Euro - eine Ersparnis von 296 Euro für einen kompletten Reifensatz.



Auch bei den von Fachmagazinen ausgezeichneten Sommerreifen lohnt sich der Vergleich. Beim Falken Sincera SN832 Ecorun 175/65 R14 82T beträgt das Sparpotenzial 33 Prozent. Der Michelin Pilot Sport 4 EL 225/45 R17 94Y kostet je nach Anbieter bis zu 21 Prozent beziehungsweise 100 Euro pro Reifensatz weniger. Bei Verbraucherfragen beraten die Check24-Reifenexperten Kunden, die Fragen zu ihren Pneus haben, und sie erhalten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail.