Blumen zum neuen Traumauto

Autoschlüssel und Fahrzeugpapiere sind noch nicht genug. Einer der ersten Kunden des Opel Grandland X bekommt beim Abholen des Autos noch einen Blumenstrauß. Jetzt konnte der 36-jährige Manuel Friedrich aus Ludwigshöhe in Rheinland-Pfalz seinen neuen Grandland X mit 133 kW/180 PS starkem 1,6-Liter-Turbobenzin-Direkteinspritzer in Empfang nehmen.



Patricia Prinzessin zu Erbach-Schönberg, Geschäftsführerin Auto Jacob GmbH in Rüsselsheim, und Verkaufsberater Georg Pelz überreichten Friedrich die Schlüssel zu seinem neuen Traumauto. "Ich freue mich über meinen neuen Opel Grandland X", sagt Manuel Friedrich. "Ich wollte schon immer ein SUV." Als er den Grandland X gesehen habe, sei klar geworden: "Der ist es!" Es habe nur noch der neue Top-Benziner gefehlt. "Sobald es den gab, habe ich sofort bestellt."



Der Vierzylinder stellt ein maximales Drehmoment von 250 Newtonmeter bereit. Das SUV mit Opel-Blitz beschleunigt in 8,0 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 222 km/h.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 05.02.2019