BMW Alpina erstmals bei den Classic Days

Anzeige

Der BMW Alpina ist längst Kult. Doch bei den feudalen Classic Days auf Schloss Dyck am Niederrhein war der bayerische Luxus-Sportler bislang noch nicht offiziell zu Gast. Das soll sich nun ändern. Die Modell- und Motorsporthistorie der exklusiven Automobilmanufaktur wartet mit vielen imponierenden Automobilen auf.



Im Mittelpunkt der Präsentation steht eine Hommage an den BMW 5er. Von der ersten Generation bis zu jenen beiden Alpina-Versionen, die auf dem gegenwärtigen "Fünfer" basieren, werden zahlreiche klassische Ausstellungsfahrzeuge der Modellreihe zu bestaunen sein - ein buntes Potpourri von Automobilen der eigenen Sammlung und von Freunden des Hauses. Repräsentativ für das Heute und Jetzt kann zudem der neue BMW Alpina XD4 in Augenschein genommen werden. Das extrovertierte SUV-Modell feierte jüngst auf dem Genfer Automobilsalon Weltpremiere.



Geschäftsführer Andreas Bovensiepen zeigt sich begeistert: "Wir freuen uns sehr, bei diesem hochkarätigen Treffen von Young- und Oldtimern internationaler Automobilmarken dabei zu sein und die mittlerweile über 50-jährige Historie von Alpina zu veranschaulichen."



Dass Alpina auch in der Motorsport-Geschichte Akzente gesetzt hat, ist bekannt. Kein Wunder also, dass man auch zwei Motorsport-Klassiker mit zum Schloss Dyck bringt - den BMW Alpina 2800 CS sowie den legendären BMW Alpina M3 DTM, den Bovensiepen einst selbst im Tourenwagensport gefahren hat. Für das Rennen auf Schloss Dyck konnte man einen weiteren der ehemaligen DTM-Piloten gewinnen: Peter Oberndorfer steigt anlässlich des Debüts auf Schloss Dyck erneut in seinen Rennwagen aus der DTM-Saison 1988.



Alpina präsentiert bei den Classic Days auch seinen zweiten Unternehmensbereich. Dieser ist zwar längst nicht so bekannt wie der Automobilbereich, steht ihm jedoch in Sachen Exklusivität und Genuss in nichts nach: Neben der Produktion exklusiver Automobile etablierte das Haus 1979 den Handel mit erlesenen Weinen. In erster Linie wird die gehobene Gastronomie beliefert, aber auch anspruchsvolle private Weinfreunde kommen auf ihre Kosten.



Es trifft sich perfekt, dass im Wein-Programm auch Winzer mit automobilem Hintergrund vertreten sind. "Loto" aus der Toscana und "Grassnitzburg" aus der Steiermark sind die Weine der ehemaligen BMW-Vorstände Wolfgang Reitzle und Bernd Pischetsrieder. Beide Tropfen will das Alpina-Team seinen Gästen bei den Classic Days für eine Kostprobe kredenzen.