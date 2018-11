BMW-Bikes mit TomTom-Navigation

Fahrer von zweirädrigen BMWs können ab sofort die TomTom-Navigation für Biker auch über die BMW Motorrad Connected App nutzen. Das Smartphone bleibt dabei sicher in der Tasche des Fahrers verstaut, während die Richtungspfeile für die gewünschte Route auf dem Display am Motorradlenker angezeigt werden. Audioanweisungen werden per Bluetooth in den Helm des Fahrers übertragen.



"Die Funktionen wurden für das Motorrad optimiert und die häufig gewünschte Möglichkeit, hinzugefügt, kurvenreiche Strecken auszuwählen", heißt es beim Navi- und App-Anbieter TomTom. Um die neuen Funktionen zu nutzen, muss nur die Applikation kostenlos aktualisiert werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 06.11.2018