BMW: Erste Ausfahrt im neuen DTM-Renner

Aus den dicken V8-Triebwerken werden in der 2019er-DTM-Saison Vierzylinder mit Turboaufladung. Der nach dem neuen Class-1-Reglement modifizierte BMW M4 DTM hat jetzt im BMW-Werk Dingolfing die ersten Testkilometer absolviert. Am Steuer: Werksfahrer Bruno Spengler.



Alle für den Einbau des neuen Motors notwendigen Modifikationen wurden inzwischen umgesetzt. So gibt es etwa Veränderungen an den Kühl-Ein- und -Auslässen sowie am Ansaug- und Abgassystem. Bis zur Homologation des neuen Fahrzeugs sollen weitere Evolutionsstufen vor dem Hintergrund des neuen Regelwerks folgen.



"Seit fast 50 Jahren ist BMW Turbo-Power im Rennsport erfolgreich", so BMW Motorsport-Direktor Jens Marquardt. "Jetzt schreiben wir in der DTM ein neues Kapitel dieser Geschichte." Die ersten Kilometer in der Class-1-Ära seien sehr positiv verlaufen, man sei mit allen Funktionstests zufrieden. Marquardt weiter: "Der Sound des neuen Turbos ist großartig. Seine beeindruckendste Eigenschaft ist aber die Effizienz - und das bei ordentlich mehr Leistung als beim Vorgängermodell."



"Nach meinen ersten Kilometern mit dem neuen DTM-Motor kann ich die kommende Saison kaum erwarten", sagte Bruno Spengler. "Ich kann mir gut vorstellen, wie viel Spaß es machen wird, mit so viel BMW Turbo-Power auf die Rennstrecke zu gehen." Man spüre die zusätzlichen PS deutlich.

