BMW hebt ab

Lufthansa Cargo und BMW begeben sich auf gemeinsame Mission. Name: BMW Vision iNEXT World Flight. Jetzt wurde die neue Fahrzeug- und Technologiepräsentation von der Idee zur Realität. In einem speziell konzipierten und gestalteten, exklusiven Closed-Room-Konzept erleben Fluggäste die Inszenierung eines richtungsweisenden Fahrzeugs à la BMW.



München, New York, San Francisco und Peking - vier Destinationen auf drei Kontinenten wurden für die Präsentation innerhalb von fünf Tagen angeflogen. Im effizientesten Frachtflugzeug seiner Klasse - einer Boeing 777F der Lufthansa Cargo Flotte - erleben mehr als 300 internationale Beobachter erstmals die Vision der Mobilität von morgen: das jüngste Visionsfahrzeug von BMW.



"iNEXT ist unser Angebot für die Mobilität der Zukunft", sagt Klaus Fröhlich, Vorstandsmitglied bei BMW. Da sei es nur konsequent, dass sich der BMW Vision iNEXT der Weltöffentlichkeit nicht wie gewohnt präsentiere. Der World Flight sei hierfür ein erster konsequenter Schritt.



Die Außengestaltung des Flugzeugs nimmt Anleihen an der Innengestaltung der Fahrzeuginszenierung. Die Boeing 777F von Lufthansa Cargo soll mit einer entsprechenden Sonderbeklebung am 9. September 2018 am Flughafen München die Reise um die Welt antreten. Nach den Stationen New York, San Francisco und Peking erwartet man sie am dann 14. September zurück am Heimatflughafen Frankfurt am Main.



Um die Visionen iNEXT ranken sich schon Legenden. Die Rede ist unter anderem von Elektro-Fahrzeugen, die mit bis zu 750 km/h autonom unterwegs sind. Das klingt nach sehr abgehobener Zukunftsmusik.

