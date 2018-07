BMW M2 speckt für Goodwood ab

Anzeige

Wer am Berg schnell sein will, sollte nicht zu viel Gewicht auf die Waage bringen. Ordentliches Abspecken ist also angesagt - so wie beim neuen BMW M Performance Parts Concept auf Basis des auch nicht wirklich übergewichtigen M2. Und dessen Diät-Programm war ziemlich wirkungsvoll.



Eine "konsequente Gewichtsreduzierung um mehr als 60 Kilogramm" melden die Münchner. Dazu haben sie ihren schlanken Sportler auch noch in schicken Frozen-Black-Lack gekleidet und die Akzente und Schriftzüge mit goldener Folierung ausgeführt. So ausgestattet soll der Spezial-M2 beim Festival of Speed in Goodwood Weltpremiere feiern und beim Bergrennen an den Start gehen.