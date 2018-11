BMW M8 geht 2019 in Serie

Der BMW M8 ist das Top-Modell aus München. Ursprünglich für die Rennstrecke entwickelt, soll es nun über die öffentlichen Straßen sausen. Der Serienstart ist für 2019 geplant. Der Prototyp war bereits in Portugal auf der Grand-Prix-Rennstrecke bei Estoril zu bestaunen.



Beim Serienentwicklungsprozess fließen sowohl das Motorsport-Know-how der Bayern als auch die bei der Konzeption des BMW M8 GTE gesammelten Erfahrungen ein. Durch die parallele Entwicklung mit dem aktuell bereits bei den Langstreckenrennen der FIA World Endurance Championship (WEC) und in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IWSC) in Nordamerika eingesetzten BMW M8 GTE konnten Fahrzeugkonzept, Antriebs- und Fahrwerkstechnik des neuen BMW M8 auf uneingeschränkte Rennstreckentauglichkeit ausgerichtet werden.



Der neue BMW M8 wird von einem V8-Motor mit M TwinPower Turbo Technologie und Hochdrehzahlkonzept angetrieben, der eine Höchstleistung von mehr als 440 kW/600 PS entwickelt, und nutzt zur Kraftübertragung das neue, modellspezifisch abgestimmte Allradsystem M xDrive.



Die Entwicklung des Topmodells zielt darauf ab, maximale Fahrdynamik, höchste Fahrstabilität und perfekte Traktion miteinander zu vereinen. Voraussetzungen dafür bietet die konzeptionelle Basis, die mit dem BMW 8er Coupé geschaffen wurde. Hinsichtlich Gewichtsoptimierung, Schwerpunktlage, Achslastverteilung, Radstandlänge und Spurweitengröße weist das Fahrzeugkonzept beste Bedingungen für hohe längs- und querdynamische Fahreigenschaften auf.



Eine grundlegende Überarbeitung der aus einer Doppelquerlenker-Vorderachse und einer Fünflenker-Hinterachse bestehenden Fahrwerkskonstruktion soll dem M8 zu herausragender Agilität und Präzision verhelfen. Dabei wurden sämtliche Bauteile in Hinblick auf die M spezifischen Kinematik- und Elastokinematik-Eigenschaften neu ausgelegt. Eine nochmals vergrößerte Spurweite an der Vorderachse erhöht die Fahrstabilität.



Auch die aus dem BMW M5 bekannte und spezifisch abgestimmte elektromechanische M Servotronic Lenkung verhilft dem neuen BMW M8 selbst bei hochdynamischer Fahrweise zu extrem präzisen Handlingeigenschaften. Sie soll eine besonders große Zielgenauigkeit beim Einlenken bieten und dem Fahrer jederzeit eindeutige Rückmeldung liefern. Zum Parken und Rangieren sind besonders geringe Lenkkräfte erforderlich. Im Stadtverkehr fördert die spontane Reaktion die Wendigkeit des M8. Hoher Lenkkomfort mit stabilen Geradeauslaufeigenschaften gehören für BMW M Automobile zur charakteristischen Alltags- und Langstreckentauglichkeit eines Hochleistungssportwagens.

