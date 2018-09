BMW mit neuer Batterie höher, schneller, weiter

Eine neue Hochvolt-Batterie soll Elektro-Modelle von BMW auf Trab bringen. Ziel ist eine höhere Reichweite bei elektrisierenden Fahrleistungen.



Mit einer auf 120 Amperestunden (Ah) erhöhten Zellkapazität und einem Brutto-Energiegehalt von 42,2 Kilowattstunden (kWh) soll die neuartige Batterie die Reichweite des i3 und des i3s ab November 2018 deutlich steigern, teilt BMW mit. Im Alltagsbetrieb kämen beide Modelle jetzt auf einen um fast 30 Prozent auf 260 Kilometer erhöhten Wert, heißt es.



Ebenso wie die Elektromotoren und die Leistungselektronik sind auch die Hochvolt-Batterien für BMW i Automobile Bestandteil der BMW eDrive Technologie, die von BMW in Eigenregie entwickelt wird. Ihre Lithium-Ionen-Zellen werden exklusiv anhand einer von BMW definierten Spezifikation gefertigt. So soll in Kooperation mit dem Hersteller der Batteriezellen durch langfristige Forschungs- und Entwicklungsarbeit eine fortwährende Optimierung der Speichereinheiten hinsichtlich Leistungsabgabe, Reichweite, Sicherheit und Lebensdauer ermöglicht werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 28.09.2018