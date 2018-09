BMW: Mit zwei Sondermodellen in den Herbst

BMW bringt zum Start in den Herbst zwei Sondermodelle auf den Markt: Für den BMW X1 und den BMW X2 gibt es von November 2018 an jeweils eine neue Modellvariante mit Vierzylinder-Dieselmotor. Auch bei der Ausstattung legt der Münchner Autobauer nach. Für die BMW 1er Reihe gibt es die Edition M Sport Shadow, das Ausstattungsprogramm des BMW X2 wird um das Modell Advantage Plus ergänzt. Hinzu kommt: Zahlreiche weitere BMW-Modelle entsprechen ab Herbst 2018 der Abgasnorm Euro 6d-TEMP.



Sowohl der neue BMW X1 sDrive20d als auch der BMW X2 sDrive20d haben einen 2,0 Liter großen Dieselmotor, der laut BMW durch seine 190 PS in 7,9 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigt. Die neue 1er-Edition M Sport Shadow ersetzt das bisher verfügbare Modell M Sport und beinhaltet zusätzlich LED-Scheinwerfer mit schwarzen Einsätzen, LED-Nebelscheinwerfer und dunkle Heckleuchten sowie einen in Schwarz hochglänzend gehaltenen Rahmen für die BMW Niere und Endrohrblenden in Schwarzchrom.



Die neue Ausstattungslinie Advantage Plus wiederum ergänzt beim X2 die bereits im Modell Advantage enthaltenen Optionen Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Park Distance Control mit Sensoren am Heck und automatischer Heckklappenbetätigung um das Lichtpaket, Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, einen BMW Individual Dachhimmel in Anthrazit und Interieurleisten in Schwarz hochglänzend mit Akzentleisten in Perlglanz Chrom.

