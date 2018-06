BMW Motorrad: Digitales Zubehör für die Reisezeit

Anzeige

Motorradfahrer aufgepasst! Ob nun Tourenplanung, Navigation, Kommunikation oder Musikgenuss: BMW hat rechtzeitig zur Urlaubs- und Reisezeit ein umfassendes Zubehör im Angebot. So bietet die Sonderausstattung BMW Motorrad Connectivity Lösungen für die Navigation und die Nutzung von Multimedia an. Auf einem TFT-Display hat der Fahrer Zugriff auf Telefonie, Media und zusätzliche Fahrzeuginformationen. Mit der kostenlosen BMW Motorrad Connected App stehen darüber hinaus Navigation und weitere Zusatzfunktionen bereit.



Das Kommunikationssystem von BMW Motorrad ist vollständig und ohne sichtbare Verkabelung in den Helm integriert. Fahrer und Sozius können sich dank der drahtlosen Sprachkommunikation während der Fahrt unterhalten. Angeboten wird das Kommunikationssystem für die Helme System 7 Carbon, System 6, GS Carbon sowie den Helm AirFlow. So ist Telefonieren auch während der Fahrt möglich.



Gleichzeitig bieten die Münchner auch einige Navigationssysteme und Navigationszubehör an, wie den Navigator Street, den Navigator VI oder aber die Navigation über das eigene Smartphone und die BMW Connected App Navigation. Damit dem Motorradfahrer auf seiner Fahrt nicht der Akku einen Strich durch die Rechnung macht, hat BMW Motorrad sowohl ein Dual-USB-Ladegerät mit Kabel für 12-V-Steckdose als auch den BMW Motorrad Smartphone Cradle im Angebot.