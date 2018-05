BMW-Premieren auf der RETTmobil 2018

Anzeige

Auf der europäischen Leitmesse für Rettung und Mobilität ist BMW mit einem großen Angebot an zwei- und vierrädrigen Einsatzfahrzeugen vertreten. Die Münchner gehören zu den größten Ausstellern auf der RETTmobil 2018 in Fulda (16. bis 18. Mai 2018), zu der mehr als 28.000 Besucher erwartet werden. Zu den weiß-blauen Sonderfahrzeugen für Rettungskräfte, Feuerwehren, Notärzte und Polizei zählen etwa der neue BMW X3, der erstmals als Feuerwehrkommandowagen und als Notarzt-Einsatzfahrzeug gezeigt wird. BMW Motorrad schickt eine BMW 750 GS in Polizeiausführung nach Fulda, Mini einen John Cooper Works als Showcar in Polizeioptik.