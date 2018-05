BMW testet autonome Autos in China

Anzeige

Das autonome Fahren ist eines der wichtigsten Themen für die Automobilindustrie weltweit. Und China gilt für viele Autobauer als der Markt der Zukunft - bei BMW dürfte man sich also doppelt freuen, dass man als erster Produzent der Welt nun eine Lizenz für die Autopiloten in China bekommen hat.



Die BMW Group hat die "Shanghai Intelligent Connected Autonomous Driving Test License" erhalten, die von städtischen Behörden in der Mega-City vergeben wird. Dieser Erfolg unterstreiche die führende Rolle der BMW Group in der Entwicklung des autonomen Fahrens in China, teilt der bayerische Autobauer mit. Sicherheit und Komfort der individuellen Mobilität könnten durch autonom fahrende Autos signifikant verbessert werden.