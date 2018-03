BMW: Viel M fürs schöne X

Anzeige

BMW-Fahrer, die ihren X2, X3 oder X4 mit passgenauen Tuning-Teilen veredeln möchten, finden nun eine umfangreiche Auswahl von "M Performance Parts" aus dem Original BMW Zubehörprogramm.



Zu den originalen Veredelungs-Angeboten gehören unter anderem die "M Performance Folierung", die passgenau auf das Design des jeweiligen Modells abgestimmt ist. Für den BMW X2 bieten die Bayern einen speziellen Frontgrill an. Für alle drei Baureihen gibt es Außenspiegelkappen in Carbon, die in Handarbeit aus hochwertigem kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) hergestellt werden. Je nach Modell können Kunden ihr BMW-SUV außerdem mit Felgen bis zu 21 Zoll Größe aufrüsten und finden weitere zahlreiche Teile für das Interieur wie beispielsweise das "M Performance Lenkrad" mit speziell unterfütterten Griffbereichen, die mit Alcantara bezogen sind.