BMW X7: Das neue Luxus-SUV

BMW geht im Luxus-Segment in die Offensive: Der Autobauer stellt den neuen X7 vor. Und man erkennt auf den ersten Blick, dass das neue SUV-Flaggschiff bei den Münchnern der neue Chef im Ring sein wird. Den Stellenwert als größtes BMW-X-Modell unterstreicht der X7 bereits mit einer Länge von 5,15 Metern, einer Breite von zwei Metern und einer Höhe von 1,80 Metern deutlich.



Auffällig ist auch die extrem präsente Frontpartie mit einer besonders großen BMW-Niere, die zunächst ein wenig gewöhnungsbedürftig sein mag. Hinzu kommen große Fensterflächen, eine hohe Bodenfreiheit, eine lange Dachlinie und eine zweigeteilte Heckklappe. Für die Gestaltung hat BMW umfangreiche Chrom-Elemente gewählt. Klar: Der BMW X7 ist serienmäßig mit LED-Scheinwerfern ausgestattet. Das optionale Laserlicht erzielt eine Fernlichtreichweite von bis zu 600 Metern.



Zur Heckgestaltung tragen horizontale Linien, flache LED-Leuchten und die zweigeteilte Gepäckraumklappe bei. Der X7 ist serienmäßig mit 20 Zoll großen Leichtmetallrädern ausgestattet. Die Auswahl der als Sonderausstattung erhältlichen Leichtmetallräder umfasst Varianten in den Größen 21 und 22 Zoll.



Im Innenraum findet man eine serienmäßige Ausstattung mit drei Sitzreihen und insgesamt sieben Plätzen vor. Das Gepäckraumvolumen kann je nach Bedarf von 326 auf bis zu 2.120 Liter erweitert werden. Der BMW X7 verfügt serienmäßig unter anderem über die Lederausstattung Vernasca, eine 4-Zonen-Klimaautomatik, ein dreiteiliges Panorama-Glasdach sowie Ambiente-Licht einschließlich Welcome Light Carpet und Dynamic Interior Light.



Und was hat der neue X7 unter der Haube? Das Antriebsportfolio umfasst einen 340 kW/462 PS starken V8-Ottomotor im BMW X7 xDrive50i (in Europa nicht verfügbar), einen Reihensechszylinder-Ottomotor mit 250 kW/340 PS für den X7 xDrive40i sowie zwei Reihensechszylinder-Dieselantriebe mit 195 kW/265 kW im X7 xDrive30d beziehungsweise 294 kW/400 PS im X7 M50d. Die Antriebseinheiten erfüllen die Bestimmungen der Emissionsnorm Euro 6d-TEMP. Alle Motoren werden mit einem 8-Gang Steptronic Getriebe kombiniert.



Der BMW X7 soll im März 2019 auf den Markt kommen. Die Preise stehen bereits fest: Der XDrive40i beginnt bei 86.300 Euro, für den XDrive30d werden 84.300 Euro fällig. Der M50d wiederum ist für 109.900 Euro zu haben.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 17.10.2018