BMW zeigt erstmals neuen "3er"

China ist für deutsche Autobauer ein spannendes Pflaster, nicht nur in Sachen E-Mobilität. Kein Wunder also, dass es bei der Auto Shanghai 2019 zahlreiche Weltpremieren zu sehen gibt - unter anderem von BMW.



Die Bayern präsentieren in Shanghai die neueste Generation der 3er-Limousine, die - exklusiv für chinesische Kunden - auch als Langversiopn gezeigt wird. Zudem erwartet die Besucher der internationalen Fachmesse vom 18. bis zum 25. April 2019 die Weltpremiere der beiden sportlichen SUV BMW X3 M und X4 M.



Zudem geben die Münchener auf ihrem Messestand Einblicke in die Zukunft der Mobilität, beispielsweise in den Bereich des autonomen Fahrens.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 02.04.2019