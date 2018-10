BMW zeigt Herz für Musik

In München schlägt das Herz von BMW. An der Isar hat aber auch ein weltberühmtes Orchester seinen Sitz: und zwar das der Münchner Philharmoniker. Sie existieren seit 125 Jahren. Und BMW hält als Förderer dem Ensemble die Treue.



Höhepunkt des Jubiläums ist das "MPhil 360° Festival" im Oktober mit einem bunten Programm für Jung und Alt. Die BMW Group unterstützt seit 2011 verschiedene Formate der Philharmoniker und ist daher auf vielfältige Weise an der Jubiläumssaison beteiligt.



Zum einen übergibt die BMW Group den Münchner Philharmonikern Polo-Shirts, die aus der BMW-Lifestyle-Kollektion stammen und eigens mit einem 125-Jahre-Design bedruckt wurden. Die Musiker und Orchesterwarte werden diese auf Reisen, bei Proben und beim Bühnenumbau tragen. Zudem wird die exklusive Jubiläums-CD Box erhältlich sein, die gemeinsam mit der BMW Group die traditionsreiche Geschichte des Orchesters feiert.



Im Rahmen von "Spielfeld Klassik", dem von BMW geförderten Educationprogramm des Orchesters, finden zahlreiche Jubiläumsaktivitäten statt. Als ein Highlight wird für die Spielzeit 2018/19 zu einer neuen Pausenfanfare ausgerufen. Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren können ihre eigene Komposition einsenden, die den alten Pausengong der Philharmoniker ersetzen soll.



"Die Kooperation mit den Münchner Philharmonikern ist wichtiger Bestandteil unseres Kultur-Engagements in der Landeshauptstadt", sagt Maximilian Schöberl, Generalbevollmächtigter bei BMW. "Unsere Partnerschaft in dieser Saison ist Ehrensache." Und man freue sich schon auf viele, weitere Jahre der guten Zusammenarbeit.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 12.10.2018