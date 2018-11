Boom auch bei Gebraucht-Reisemobilen

Wenn das Budget nicht fürs neue Reisemobil reicht, muss eben ein gebrauchtes her: Laut des Caravaning Industrie Verbandes (CIVD) ist die Zahl der Besitzumschreibungen von Reisemobilen und Caravans in den ersten drei Quartalen des Jahres kräftig gestiegen. Die Branche wertet das als weiteren Beleg für die zunehmende Beliebtheit des Urlaubs auf Rädern.



So wechselten seit Jahresbeginn knapp 120.000 gebrauchte Freizeitfahrzeuge den Besitzer. Das sind über fünf Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. "Die Nachfrage dürfte auch in den kommenden Monaten hoch bleiben", heißt es beim CIVD.



Generell ist die Urlaubsform Caravaning in Deutschland so beliebt wie nie zuvor. Die Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen erzielten mit einem starken Plus von über elf Prozent in den ersten drei Quartalen einen neuen Rekord.

