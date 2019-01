Boom bei den alternativen Antrieben

Boom bei den Alternativen, Baisse beim Diesel. So kann man den Rückblick von Kias Deutschland-Chef Steffen Cost zusammenfassen.

Die Marke ist in Deutschland entgegen dem Trend um 2,7 Prozent gewachsen und plant für 2019 eine weitere Steigerung – diesmal um über sechs Prozent – auf erstmals 70 000 Fahrzeuge.

Turbulenter Markt

Dabei musste sich der Deutschland-Ableger des koreanischen Herstellers wie die Konkurrenz 2018 in einem turbulenten Markt behaupten. Turbulent, weil zum Beispiel die Diesel-Verkäufe um 45 Prozent in den Keller gingen. „Ich verstehe nicht, warum der Diesel so verteufelt wird,“ beklagte sich Cost. Die Selbstzünder sind bei den CO2-Emissionen deutlich besser als die Benziner und bei den NOx-Werten in den Euro 6d-Temp-Versionen zumindest nicht schlechter als die Benziner. „Die Politik hat versagt“, ist sich Cost sicher.

Aufgefangen wurde die Diesel-Baisse durch die steigenden Verkäufe bei alternativen Antrieben. Kia hat dort über acht Prozent Marktanteil in Deutschland, weit mehr als sein Anteil am Gesamtmarkt.

Auch die Ceed-Familie wird Ende 2019 mit alternativen Antrieben angeboten, die Limousinen mit Mild Hybrid, der Kombi mit einem Plug-in-Hybrid.

Außerdem kündigte Cost für das Jahresende eine weitere Ceed-Version an, über die aber vorerst noch der Mantel des Stillschweigens gedeckt ist. str

