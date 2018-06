Borgward-Service bei A.T.U

Anzeige

Borgward ist zurück: Der Online-Direktvertrieb für die limitierte Sonderserie Borgward BX7 TS Limited Edition ist gerade angelaufen. Im Vorfeld hatte die Marke mit dem traditionsreichen Namen durch eine Kooperation mit A.T.U die Voraussetzungen für den Marktstart in Deutschland geschaffen.



"Unsere Kooperation ist ein weiterer Meilenstein bei unserer Rückkehr nach Deutschland. Mit A.T.U haben wir den richtigen Partner, mit dem wir unser neues Service-Geschäftsmodell umsetzen können und der uns bei einem erfolgreichen Marktstart unterstützt", so ein Borgward-Manager. Die Automarke und A.T.U hätten gemeinsam ein neuartiges Servicekonzept erarbeitet und zur Marktreife gebracht. Damit seien die Grundlagen für einen professionellen, deutschlandweiten Service für Borgward-Fahrzeuge geschaffen worden, ergänzt Andreas Schmidt, Geschäftsführer Service und Technik bei A.T.U.



Das weitgehend komplett ausgestattete sportliche SUV-Modell Borgward BX7 TS Limited Edition kostet 44.200 Euro. Es bietet einen 2.0-Liter-Benziner mit 165 kW/224 PS, ein 6-Gang-Wandler-Automatikgetriebe, Allradantrieb und kommt auf einen kombinierten Verbrauch von 8,9 Liter Benzin je 100 Kilometer. Das bedeutet 212 g CO2 je Kilometer und die Einstufung in die Effizienzklasse E.