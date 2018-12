Bosch macht das schlüssellose Auto sicherer

Es geistert immer wieder durch die Republik - Autos mit Keyless-Entry-Systemen werden von Hackern mit Minimalaufwand geknackt. Bosch will diesem Missbrauch jetzt Einhalt gebieten.



"Perfectly keyless" nennt Bosch sein neues System, das Langfingern das Leben schwerer machen soll. Anstelle der bei den meisten Keyless-Go-Systemen, also den schlüssellosen Systemen zum Öffnen des Fahrzeugs per Knopfdruck, eingesetzten Datenübertragung mittels LF- und UHF-Technologie, nutzt das Bosch-System das Smartphone und Bluetooth zum Datensenden. Der Autoschlüssel ist damit passé. Das System akzeptiert ausschließlich das registrierte Smartphone als Türöffner, andere Geräte erhalten keinen Zugriff. Vorteile soll das neue Bosch-System beispielsweise auch bei Carsharing-Fahrzeugen bringen.



Und was passiert, wenn das Smartphone und die darauf installierte App mit "Perfectly keyless" verlorengehen? Dann kann der Nutzer den digitalen Schlüssel einfach online deaktivieren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 19.12.2018