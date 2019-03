Boxenstopp in Bologna: Reifen für Pkw, Busse und Lkw

In Bologna geht es rund. Denn in der norditalienischen Stadt dreht sich vom 22. bis zum 26. Mai 2019 alles um Reifen. Auch der Reifenhersteller Hankook nutzt die Autopromotec zum einem Boxenstopp. Dort wird das Unternehmen sein Sortiment an nachhaltigen Hochleistungsbereifungen für Pkw, Busse und Lkw ausstellen. Highlights am Hankook-Messestand sind der neue Ultra-High-Performance-Reifen Ventus S1 evo 3, der All-Season-Reifen Hankook Kinergy 4S 2 sowie der Fernbusreifen SmartTouring AL22.



"Die Autopromotec zählt zu den wichtigsten Messen der Automotive-Branche. Auch 2019 haben wir die Möglichkeit, Kunden in ganz Europa verschiedene neue Lösungen für Pkw und Lkw zu präsentieren", sagt Carlo Citarella, Geschäftsführer von Hankook Tire Italien. Für den italienischen Markt erwartet er einiges - sowohl hinsichtlich der Verkaufszahlen als auch für das Unternehmensimage, so Carlo Citarella.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 25.03.2019