Breite Palette: Geschenkideen von Mercedes-Benz

Die Weihnachtszeit ist nicht nur die Zeit für Besinnung, sondern auch für Geschenke. Wer noch kein passendes Präsent für seine Liebsten gefunden hat, wird nun auch bei Mercedes-Benz fündig. Denn die Marke mit dem Stern bietet in der eigenen Kollektion zahlreiche Geschenkideen an. Das Portfolio reicht von hochwertigen Schmuckstücken und Uhren über praktische Alltagsbegleiter bis hin zu Geschenken für Kinder.



Der Autobauer wirbt mit edlen Designs und hochwertigen Materialien, bei manchen Produkten arbeiten die Stuttgarter auch mit namhaften Markenherstellern zusammen. In dem breit gestreuten Portfolio soll somit zu Weihnachten jeder etwas Passendes für Familie und Freunde finden oder einfach eine nette Aufmerksamkeit für Menschen, die einem Gutes getan haben.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 05.12.2018