Bridgestone bringt neuen Ganzjahresreifen

Namhafte Reifenhersteller wie Bridgestone behandelten das Thema Ganzjahresreifen, wenn überhaupt, bisher nur mit spitzen Fingern. Am Winterreifengeschäft lässt sich schließlich trefflich verdienen. Großstädter oder Leute in flachen Gegenden verzichten jedoch mehr und mehr auf die Spezialpneus für die kalte Jahreszeit, sparen sich das alljährliche Umrüsten und greifen zu Allwettergummis. Bei Wohnmobilen ist das fast selbstverständlich. Und gerade dieser Markt boomt seit Jahren ohne Unterbrechung.



Der Ganzjahresreifen-Markt ist in den vergangenen Jahren laut aktueller Statistiken um 70 Prozent gestiegen. Grund genug für Bridgestone, nun den neuen Ganzjahresreifen "Weather Control A005" zu starten. Und das gleich in 68 Größen. Das Wohnmobilformat 235/65 R16 fehlt selbstverständlich nicht.



Der A005 trägt die zertifizierte Schneeflockenkennzeichnung auf den Flanken. Man darf damit also auch dort fahren, wo Winterreifen zwingend vorgeschrieben sind. Er trägt aber auch das EU-Label "A", die bestmögliche Auszeichnung für Nasshaftung, und ist damit Klassenprimus.



Die Lauffläche bildet eine Mischung aus Sommer- und Winterreifenprofil. Außen große Schulterblöcke für Schneetraktion und Wasserableitung, innen v-förmig angeordnete Blöcke mit z-förmigen Lamellen. Die Laufflächenmischung hat einen besonders hohen Silika-Anteil. Die Laufleistung soll auf dem Niveau von Bridgestone Sommerreifen liegen.



Über die Bremswege wurde bei der Präsentation nichts verraten. Doch gab es die Gelegenheit, den Reifen auf Nässe und Trockenheit zu testen. Aquaplaningverhalten, Spurtreue in nassen Kurven, Bremsverhalten - der Neue hinterließ in allen Disziplinen einen recht guten Eindruck. Dennoch versäumte es der Hersteller nicht, darauf hinzuweisen, dass Ganzjahresreifen eine Kompromisslösung seien. Gut für Kurzstreckenfahrer in ebenen oder urbanen Gebieten, gut für Fahrzeuge mit geringer Jahresfahrleistung und gut für Fahrer mit Mobilitäts-Alternativen bei Extremwetterlagen.



Zum Jahreswechsel wird es den in Europa entwickelten und produzierten Allround-Reifen auch als "Driveguard" geben. Als "Driveguard" bezeichnet Bridgestone Reifen mit Notlaufeigenschaften. Dank verstärkter Flanken können damit bis zu 80 Kilometer ohne Reifendruck gefahren werden.