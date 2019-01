Bridgestone-Reifen für den Audi e-tron

Wenn im März endlich die ersten vollelektrischen Audi e-tron zu den Kunden kommen, rollen sie auf Bridgestone-Pneus. Die Ingolstädter haben den Reifenhersteller als Erstausrüster ausgewählt. Angeboten werden sechs verschiedene Reifen in den Dimensionen 19 bis 21 Zoll. Darunter sind vier Sommer- und zwei Winterreifen.



Ein E-Auto, noch dazu vom Format und mit der Leistungsfähigkeit des bayerischen SUV, fordert die Reifen kräftig. Bis zu 2,5 Tonnen Gewicht sind zu schultern, dazu eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter sechs Sekunden.



"Die Reifen müssen daher einen hervorragenden Kontakt zur Fahrbahn sowie sehr gutes Handling bieten, um eine erstklassige Bremsleitung zu gewährleisten", so ein Bridgestone-Sprecher. Der Alenza 001-Sommerreifen, der speziell für SUVs entwickelt worden sei, verfüge über eine Blockstruktur, die den Kontakt mit der Straße optimiere. Im Winter wird der Audi e-tron mit dem Bridgestone Blizzak LM 001 ausgestattet.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 18.01.2019